Antep kaptı

Spor Toto Süper Lig'de transferin hareketli kulüplerinden olan Gaziantep FK, bir imza daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Lazar Markovic, Marko Jevtovic ve Matej Hanousek gibi önemli isimleri kadrosuna katan kırmızı-siyahlıların, transfer döneminde Beşiktaş'ın dışında birçok takımla da adı anılan Mustafa Eskihellaç'ın transferinde sona geldiği öğrenildi. Güney temsilcisinin, hem 25 yaşındaki sağ açık hem de geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'la el sıkıştığı bildirildi. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor. Gaziantep ekibinin Mustafa Eskihellaç için sarı-siyahlılara yaklaşık 15-16 milyon TL bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Eskihellaç, geçen sezon 31 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.