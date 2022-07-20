Son dakika transfer haberleri: Lazar Markovic Gaziantep FK'ya transfer oldu!

Son olarak Partizan'da forma giyen Sırp forvet Lazar Markovic, Süper Lig'e döndü. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Gaziantep FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

LAZAR MARKOVIC KİMDİR?

2 Mart 1994 yılında Sırbistan'ın Cacak şehrinde dünyaya gelen Lazar Markovic, futbola Partizan altyapısında başladı. Henüz 19 yaşında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan yıldız futbolcu, yüksek hızı, bire birdeki yetenekleriyle dünyanın dev takımlarının dikkatini çekti. 2014 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Lazar Markovic, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formalarını giydi. Kariyerinde 298 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 52 gol atarken 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Lazar Markovic önümüzdeki iki yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.