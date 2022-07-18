Sol bek Çekya’dan

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Gaziantep FK, transferde nokta atışı hamleler yapmak için ince eleyip sık dokuyor. Kırmızı-siyahlılar, savunmaya takviye konusunda rotasını Çekya'ya çevirdi. Gaziantep temsilcisi, Çekya'nın dev ekibi Sparta Prag'da oynayan 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'le her konuda anlaştı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Hanousek Türkiye'ye geldi. Çek savunmacı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezonu Polonya'nın W.Krakow takımında kiralık tamamladı ve boy gösterdiği 35 maçta 6 asist katkısı sağladı.