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Kadro yetersiz

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, transferde hızlanmaları gerektiğini söyledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Kadro yetersiz

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, transferde hızlanmaları gerektiğini söyledi. Yeni sezona yeni sistemle gireceklerini kaydeden Bulut, "Hazırlık maçlarına baktığımızda bizi memnun eden durumlar oldu. Futbolcular sahada olumlu işler yaptı" dedi. İdeal kadroya henüz ulaşmadıklarını ifade eden Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: Transfer yaptık ama yeterli değiliz. Almamız gereken birkaç oyuncu daha var. Elimizdeki kadro yeterli değil. Kalitemizi arttırmalıyız. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir." Bulut ayrıca bu sezon dış sahada daha başarılı olmak istediklerini belirtti.

'HIZLI YOL ALMALIYIZ'

Geçen sezon yapılan çoğu transfere kendisinin onay verdiğini ancak bazılarından istediği performansı alamadığından yakınan Bulut, "İyi başladılar ancak pandemi ve sakatlıklar yaşandı. Geri dönüşler iyi olmadı. Önümüzde 3 haftamız kaldı ve yol almamız gerek" dedi.

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