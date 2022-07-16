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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer açıklaması! "Kadro yeterli değil"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın tecrübeli çalıştırıcısı Erol Bulut, transfer açıklaması yaptı. Kulüp televizyonuna konuşan Bulut, "Elimizdeki kadro yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:12
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan transfer açıklaması! "Kadro yeterli değil"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, transferde hızlanmaları gerektiğini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu. Hazırlıklara 19 Haziran'da Gaziantep'te başladıklarını ve Bolu'da devam ettiklerini belirten Bulut, bu sürede taktiksel çalışmalar yapıp, bazı hazırlık maçları oynadıklarını aktardı.

Yeni sezona yeni sistemle gireceklerini kaydeden Bulut, "Hazırlık maçlarına baktığımızda bizi memnun eden durumlar oldu. Hem genç futbolcular hem de yeni gelen arkadaşlarımız olsun... 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemi üzerinden oyunlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Futbolcular sahada olumlu işler yaptı." dedi.

"ELİMİZDEKİ KADRO YETERLİ DEĞİL"

İdeal kadroya henüz ulaşmadıklarını ifade eden Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

Transfer yaptık ama yeterli değiliz. Almamız gereken bir kaç oyuncu daha var. Sportif direktörümüz ve transfer komitesi yöneticilerimiz çalışıyor. Transfer istediğim mevkileri yöneticimize, sportif direktörümüze açıkladım. Bunların detaylarını ben konuşmuyorum, sportif direktörüm veya yöneticiler ilgileniyor. Ben sadece istediğim mevkileri kendilerine ilettim. Geri kalan işleri transfer komitesinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla biraz yavaş gittiğimizi söyledim. Biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Elimizdeki kadro yeterli değil. Evet maçlarımıza baktığımızda iyi oynuyoruz ama lig için bu yeterli değil. Kalitemizi arttırmamız gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir.

Bulut, geçen sezon takımın iç sahada iyi performans gösterdiğini ancak deplasmanda ligin en kötü takımlarından biri olduğunu hatırlattı.

Yeni sezonda bunu değiştirmek istediklerini dile getiren kırmızılı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Geçen sene evimizde oynadığımız maçlarda güzel bir görüntü çizdik. İç sahada ligi ilk 3 içinde bitirdik. Maalesef deplasmanda o görüntüyü veremedik. Deplasmanda çok kez iyi maç oynadık, çok fazla pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Nitekim ya mağlubiyet ya da beraberlikle bitti. İnşallah bu sene Sivasspor deplasmanında yapacağımız ilk maçta o görüntüyü değiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFLEDİĞİMİZ BİR YER MAALESEF SÖYLEYEMEYECEĞİM"

Geçen sezon yapılan çoğu transfere kendisinin onay verdiğini ancak bazılarından istediği performansı alamadığından yakınan Bulut, "İyi başladılar ancak sonra pandemi ve sakatlıklar yaşandı. Geri dönüşler iyi olmadı. Bugün itibarıyla bitireceğimiz veya hedeflediğimiz bir yer maalesef söyleyemeyeceğim. Çünkü elimdeki kadro ne kadar kaliteli olsa da üzerine koymamız gerekiyor. Önümüzde 3 haftamız kaldı ve yol almamız gerekiyor. Bugüne baktığımızda maalesef o yolu alamadık." şeklinde konuştu.

Bulut, taraftarların iç saha ve deplasmanda desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

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