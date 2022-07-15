SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Düzce'deki kampta bir antrenman gerçekleştirdi. Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da idmanı izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 16 Temmuz Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçı oynayacak.