Gaziantep'te Jevtovic sakatlandı

Gaziantep FK'nın Sırbistan ekibi Partizan'dan transfer ettiği Jevtovic sakatlandı. Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki ön liberonun Adana Demirspor'la hazırlık maçında sakatlık geçirdiği açıklandı.
Gaziantep FK'nın Sırbistan ekibi Partizan'dan transfer ettiği Jevtovic sakatlandı. Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki ön liberonun Adana Demirspor'la hazırlık maçında sakatlık geçirdiği açıklandı.