Gaziantep Bakü'ye takıldı

Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçlarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, 5. hazırlık maçında Azerbaycan’dan Neftçi Bakü’yle karşılaştı. Daha önceki 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Gaziantep ekibi, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçlarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, 5. hazırlık maçında Azerbaycan'dan Neftçi Bakü'yle karşılaştı. Daha önceki 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Gaziantep ekibi, rakibiyle golsüz berabere kaldı.