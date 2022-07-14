Transferler gelecek

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bulut, "Bu dönem, her takım gibi biz de transferler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Transfer komitemiz tespit edilen sporcuları transfer etmeye çalışıyor. Aramıza katılacak futbolcularla daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Şu an ilk kamp dönemi için Bolu'dayız. Dört hazırlık maçı oynadık. Oynayacağımız 5 hazırlık maçı var. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Gidecek futbolcular olacak. En iyi şekilde Gaziantep FK'yı temsil edecek, istediğimiz hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz" diye umut dağıttı.