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SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip geçtiğimiz sezonlarda Konyaspor'da da forma giyen Marko Jevtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:27 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:31
SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı!

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Partizan forması giyen ve 2018-2021 yılları arasında Konyaspor'da da ter döken Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Sırbistanlı orta saha oyuncusu Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak Partizan forması giyen ve 2018-2021 yılları arasında Konyaspor'da da ter dökerek Süper Lig'de 88 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen Marko Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen başarılı orta saha futbolcusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Marko Jevtovic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 24 Temmuz 1993 yılında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde dünyaya gelen Marko, futbola Srem Jakavo takımında başladı. 1.94 cm boyundaki başarılı futbolcu, ön libero mevkisinde forma giyiyor. Marko Jevtovic fiziksel gücünün yanı sıra, tekniğiyle de ön plana çıkmayı başardı. Kariyerinde Hajduk, Konyaspor, Al-Ahli ve Partizan kulüplerinde forma giyen başarılı futbolcu kariyerinde toplam 286 resmi karşılaşmaya çıkarken 26 gol atıp 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Marko Jevtovic önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi.

İŞTE GAZİANTEP FK'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

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