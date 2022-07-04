Gaziantep FK Jevtovic’i Bolu kampına getirdi

Sırbistan ekibi Partizan Belgrad'dan transfer etmeye hazırlandığı ve her konuda anlaşmaya vardığı Marko Jevtovic, kırmızı-siyahlıların Bolu'da gerçekleştirdiği kampınaa katıldı. Daha önce ülkemizde 3 sezon Konyaspor formasını da giyen 28 yaşındaki Sırp ön libero, Bolu'da takımla birlikte antrenmanlara başlarken, birkaç gün içinde de resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine Bolu kampına davet edilen tecrübeli dinamonun, takım arkadaşlarıyla tanışmasından sonra çalışmalara başladığı bildirildi.