Jevtovic Gaziantep’te

Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, daha önce anlaşmaya vardığı Marko Jevtovic'i İstanbul'a getirdi. 28 yaşındaki orta saha, sağlık kontrolünden geçti. Sırp oyuncuyla anlaşmaya varan kırmızı-siyahlılar, kontrollerde sorun çıkmazsa resmi imzayı attıracak. 2018-2021 yılları arasında ülkemizde Konyaspor forması giyen Jevtovic, 91 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistle oynadı. Ardından Katar ekibi Al-Ahli'ye transfer olan tecrübeli orta saha, geçen sezon ise Partizan'da forma giydi. Daha önce de görev yaptığı Sırp ekibinde 20 karşılaşmada şans buldu ve 1 asist yapmayı başardı.