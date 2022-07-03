Bogosavac şoku

Gaziantep fk'nin anlaşmaya vararak sağlık kontrolünden geçirdiği Miroslav Bogosavac transferinde şok bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki sol bekin, kulübü Akhmat Grozny'yle yaşadığı sorun sebebiyle transferi iptal oldu.
Gaziantep fk'ninanlaşmaya vararak sağlık kontrolünden geçirdiği Miroslav Bogosavac transferinde şok bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki sol bekin, kulübü Akhmat Grozny'yle yaşadığı sorun sebebiyle transferi iptal oldu. Sırp oyuncu, bu gelişme sonrasında Rusya'ya geri döndü. Bogosavac'tan vazgeçen Gaziantep sol bek transferinde alternatif isimlere yönelecek.