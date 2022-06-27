Gaziantep FK Ömürcan Artan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖMÜRCAN ARTAN KİMDİR?

27 Temmuz 1999 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ömürcan, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Sağ bek mevkisinde forma giyen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 32 lig maçına çıkarken 1 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.