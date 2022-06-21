Bulut, sistemi değiştiriyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona yeni sistemle başlayacak. Bulut, "Geçen sezon 5'li sistemle oynadık. Bu sene 4'lü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyaç olacak. Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var" diye konuştu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona yeni sistemle başlayacak. Bulut, "Geçen sezon 5'li sistemle oynadık. Bu sene 4'lü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyaç olacak. Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var" diye konuştu.