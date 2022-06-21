Haberler Gaziantep FK Bulut, sistemi değiştiriyor

Bulut, sistemi değiştiriyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona yeni sistemle başlayacak. Bulut, "Geçen sezon 5'li sistemle oynadık. Bu sene 4'lü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyaç olacak. Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Bulut, sistemi değiştiriyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona yeni sistemle başlayacak. Bulut, "Geçen sezon 5'li sistemle oynadık. Bu sene 4'lü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyaç olacak. Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var" diye konuştu.
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