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SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Arda Kızıldağ'ı duyurdu!

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesinin ardından kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Geride bıraktığımız sezonu Erol Bulut yönetiminde 15. sırada bitiren kırmızı-siyahlılar, gelecek sezon kadro yapılanması adına futbolcu transferlerine başladı. Gaziantep FK son olarak Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 18:34
SÜPER LİG HABERLERİ | Gaziantep FK Arda Kızıldağ'ı duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen stoper Arda Kızıldağ ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi.


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