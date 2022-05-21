Antep nihayet

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden Gaziantep FK, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, 42. dakikada öne geçti. Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Maxim'in ortasında Stankovski, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0. Karşılaşmanın devresi bu sonuçla geçildi.



59'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Maxim aradaki fark ikiye çıkartan isim oldu. Orta alandan gelişen ev sahibi atağında Sagal rakibinden sıyrılarak sürüklediği topu Maxim'e gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşu ağlara gitti: 2-0. Kalan sürede başka gol olmazken bu sonuçla ligde 7 hafta sonra kazanan Gaziantep FK, sezonu 46 puanla noktaladı.



MAXIM SEZONU 14 GOLLE BiTiRDi

Gaziantep'in yıldızı Maxim, Çaykur Rizespor maçını da boş geçmedi. İkinci yarıda ağları sarsan Rumen oyuncu, sezonu 14 golle noktaladı. 31 yaşındaki oyuncu, ayrıca 7 de asist yapmayı başardı. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon transfer olduğu Gaziantep'te Süper Lig'de 38 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.