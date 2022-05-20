Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı canlı

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor.
Gaziantep ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
GAZİANTEP - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Mustafa, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Doğan, Stankovski, Maxim, Recep, Sagal, Figueiredo.
Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Sabo, Ronaldo, Umar, Deniz, Pohjanpalo, Cisse.
GAZİANTEP - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep - Rizespor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.