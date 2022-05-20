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Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Emre Kargın yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 21:00
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı canlı

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor.

Gaziantep ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

GAZİANTEP - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Mustafa, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Doğan, Stankovski, Maxim, Recep, Sagal, Figueiredo.

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Sabo, Ronaldo, Umar, Deniz, Pohjanpalo, Cisse.

GAZİANTEP - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Rizespor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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