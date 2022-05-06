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Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Kayserispor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:00
Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Kayserispor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'DA 2 EKSİK!

Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor'ad Mame Thiam ve Gavranovic maçta süre alamayacak.

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