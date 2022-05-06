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Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Gaziantep'in golünü Maxim atarken, Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan geldi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK ligde kalmayı garantiledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 21:57 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 22:02
Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor ile karşılaştı.

Mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. Kayserispor'un golü 26. dakikada İlhan Parlak'tan gelirken, Gaziantep FK'nın golünü 27. dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonuçla beraber puanını 16. sıradaki Gaziantep FK puanını 43 yaptı ve kümede kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 44 puanla 14. sırada bulunuyor.
Gaziantep FK gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise evinde küme düşmeyi garantileyen Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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