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SPOR HABERİ - Gaziantep FK ligde kalmak istiyor! 1 puan...

Spor haberi... Süper Lig’de 34 hafta geride kalırken ilk düşen iki takım belli oldu. Yeni Malatyaspor ile Göztepe takımları bitime 4 hafta kala küme düştüler. 30’ar puanları bulunan Çaykur Rizespor ile Altay’ın durumları da kalan 4 haftada belli olacak. 42 puanla ligde yer alan Gaziantep Futbol Kulübü’nün ligde kalması ise sadece bir puana bağlı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:12
SPOR HABERİ - Gaziantep FK ligde kalmak istiyor! 1 puan...

Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün 42 puanla ligde kalması mucize gözüküyor. Kalan 4 maçta bu takımın en az bir puan alması gerekiyor. Şu sıralarda düşme potasında bulunan Çaykur Rizespor ile Altay takımlarının 30'ar puanı bulunuyor. 4 maç sonunda 42 puana ulaşmaları halinde ise Gaziantep'in sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan 4 maçta en azından bir puan çıkarması bekleniyor. Bu alacağı bir puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, önümüzdeki 4 haftada Fenerbahçe, Kayserispor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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