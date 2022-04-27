SPOR HABERİ - Gaziantep FK ligde kalmak istiyor! 1 puan...

Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün 42 puanla ligde kalması mucize gözüküyor. Kalan 4 maçta bu takımın en az bir puan alması gerekiyor. Şu sıralarda düşme potasında bulunan Çaykur Rizespor ile Altay takımlarının 30'ar puanı bulunuyor. 4 maç sonunda 42 puana ulaşmaları halinde ise Gaziantep'in sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan 4 maçta en azından bir puan çıkarması bekleniyor. Bu alacağı bir puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, önümüzdeki 4 haftada Fenerbahçe, Kayserispor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.