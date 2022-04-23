Gaziantep FK - Göztepe maçını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler ücretsiz izleyecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz. Öğrenciler, maç günü Kalyon Stadı'ndaki Passolig gişelerine öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek." ifadeleri yer aldı.



🇹🇷 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz!



🎟 Öğrenciler, maç günü Kalyon Stadyumu'ndaki Passolig gişelerine öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek. pic.twitter.com/dViweeEeVR