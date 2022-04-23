Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Göztepe maçını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler ücretsiz izleyecek

Gaziantep FK - Göztepe maçını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler ücretsiz izleyecek

Gaziantep FK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Göztepe karşılaşmasının öğrencilere ücretsiz olduğunu duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:54
Gaziantep FK - Göztepe maçını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler ücretsiz izleyecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz. Öğrenciler, maç günü Kalyon Stadı'ndaki Passolig gişelerine öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek." ifadeleri yer aldı.

DİĞER
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Böyle penaltı olmaz"
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı
Okay Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu
Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK - Göztepe maçı saat kaçta?
Akrep’te 4 eksik var
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Çam ve Sakura Hastanesi'nden 23 Nisan'a özel oyun alanı
Pamukkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı yaşanacak
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norwich City - Newcastle United maçı saat kaçta? Norwich City - Newcastle United maçı saat kaçta? 14:32
İngiltere'yi sarsan gelişme! Evine bomba koydular İngiltere'yi sarsan gelişme! Evine bomba koydular 14:07
G.Saray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! 14:03
Manchester City - Watford maçı saat kaçta? Manchester City - Watford maçı saat kaçta? 14:02
Arsenal-Manchester United | CANLI Arsenal-Manchester United | CANLI 13:49
Yönetimden karar! F.Bahçe maçının ardından ceza... Yönetimden karar! F.Bahçe maçının ardından ceza... 13:13
Daha Eski
Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? 12:21
Okay Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu Okay Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu 12:18
Greuther Fürth - Leverkusen maçı ne zaman? Greuther Fürth - Leverkusen maçı ne zaman? 12:13
Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i 12:12
Köln - Biefeld maçı ne zaman? Köln - Biefeld maçı ne zaman? 12:08
Başkan Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı! Başkan Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı! 12:07