Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Göztepe maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Göztepe maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Estetikte annesini solladı! Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Sosyal medya yıkıldı
Dünyanın en büyük bayrak balonu Kapadokya'da havalandı
Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...
Spor camiasından 23 Nisan mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Akrep’te 4 eksik var
Göztepe 'kalım' maçına çıkıyor!
İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın önemi
İş dünyasından 23 Nisan mesajları
Samsun'da 23 Nisan etkinliği! Burak Kut sahneyi çocuklarla paylaştı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor camiasından 23 Nisan mesajları! Spor camiasından 23 Nisan mesajları! 10:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan mesajı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 23 Nisan mesajı 10:08
Verona - Sampdoria maçı ne zaman? Verona - Sampdoria maçı ne zaman? 10:07
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:02
Inter - Roma maçı ne zaman? Inter - Roma maçı ne zaman? 10:00
Hocası konuştu! Beşiktaş'a transfer cevabı Hocası konuştu! Beşiktaş'a transfer cevabı 09:56
Daha Eski
Venezia - Atalanta maçı ne zaman? Venezia - Atalanta maçı ne zaman? 09:55
Torino - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Torino - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 09:51
Yıldız isimden F.Bahçe'ye yeşil ışık! Transfer... Yıldız isimden F.Bahçe'ye yeşil ışık! Transfer... 09:25
Costa için flaş transfer iddiası! Teklif yapıldı Costa için flaş transfer iddiası! Teklif yapıldı 09:24
Yarış kızıştı! Abdülkadir Ömür'e bir talip daha Yarış kızıştı! Abdülkadir Ömür'e bir talip daha 09:08
Rossi Rizespor maçında çilingir oldu! ABD'den sonra... Rossi Rizespor maçında çilingir oldu! ABD'den sonra... 08:58