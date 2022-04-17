Haberler Gaziantep FK Erol Bulut: Performansımız yeterli değildi

Erol Bulut: Performansımız yeterli değildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra oyunun tamamen rakibin lehine döndüğünü belirterek, bugünkü gösterdikleri performansın maçı kazanma ya da berabere kalma adına yetersiz kaldığını kaydetti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 16:37
Erol Bulut: Performansımız yeterli değildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugün ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Rakip 1-0 öne geçti. Zaten kırmızı kartı yedikten sonra oyun tamamen Konyaspor'un lehine döndü. Kırmızı karttan 3 dakika sonra ikinci golü yemiş olduk. İlk yarı sahada pozisyona giremeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. İkinci yarı 10 kişi kalmamıza rağmen bir şeyler yapmaya çalıştık. Gol atmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirdik ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmak veya berabere bitirmek açısından yeterli değildi. Nitekim Konyaspor 3 ve 4. golü attıktan sonra haklı olarak da maçı kazanmış oldu" diye konuştu.

DİĞER
“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!
Kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmesine babası izin vermedi! Balkondan atladı kolu kırıldı
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
Ismael'den oyuncularına '3 saniye' kuralı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor Gaziantep FK maçı CANLI
Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta?
Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 18 Nisan Maske zorunluluğu kalkıyor mu? | Bilim Kurulu kararı ne olacak?
Christopher Lambert'ten flaş ölümsüzlük açıklaması! "Seçeneğimz olsaydı..."
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" 16:37
Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? 16:25
Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 16:15
Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? 16:12
Nice 4 maç sonra kazandı! Nice 4 maç sonra kazandı! 16:08
F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... 16:04
Daha Eski
PSV - Ajax maçı saat kaçta? PSV - Ajax maçı saat kaçta? 15:54
Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI 15:53
Ronaldo hat-trick ile cebini doldurdu! Ronaldo hat-trick ile cebini doldurdu! 15:48
Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta? 15:47
Hoffenheim - Greuther Fürth maçı saat kaçta? Hoffenheim - Greuther Fürth maçı saat kaçta? 15:42
MHK istifa etti! MHK istifa etti! 15:36