Gaziantep bordo-mavi

Trabzonspor taraftarı koronavirüs döneminde yeniden başlayan deplasman yasağına mecburen uymak zorunda kaldı. Bordo-mavili taraftarlar stada giremeyeceklerini bildikleri halde takımlarını yalnız bırakmadılar. Gün boyunca yüzlerce Trabzonspor taraftarı Gaziantep sokaklarındaydı. Fırtına'nın kamp yaptığı otele de giderek Abdullah Avcı ve oyunculara başarı dilediler.

KALYON AİLESİNE ZİYARET

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, yöneticiler Şemsettin Hancı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Gaziantep'te Kalyon Ailesi'ne ziyarette bulundu. Dostane sohbet Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleşti.

KONYA'YA YAKIN TAKİP

Fırtına'nın ligdeki en yakın takipçisi olan Konyaspor maçını gündüz oynadı. Çaykur Rizespor'un Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı bordo-mavili kafile de izledi. Yeşil-beyazlı ekibin yenilgisi Karadeniz ekibini daha da rahatlattı