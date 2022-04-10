Doğan: Bu maç bize tat verdi

Kariyerini Gaziantepspor'da sürdüren eski Trabzonsporlu Doğan Erdoğan şunları söyledi: "Biz Trabzonpor'un ne kadar iyi takım olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle şampiyon olacaklar. Eski takım arkadaşlarımla karşılaşmak güzeldi. Stresli ve tat veren bir karşılaşma oldu. O yüzden ben mutluyum performansımızdan"
Kariyerini Gaziantepspor'da sürdüren eski Trabzonsporlu Doğan Erdoğan şunları söyledi: "Biz Trabzonpor'un ne kadar iyi takım olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle şampiyon olacaklar. Eski takım arkadaşlarımla karşılaşmak güzeldi. Stresli ve tat veren bir karşılaşma oldu. O yüzden ben mutluyum performansımızdan"