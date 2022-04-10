Haberler Gaziantep FK Doğan: Bu maç bize tat verdi

Doğan: Bu maç bize tat verdi

Kariyerini Gaziantepspor'da sürdüren eski Trabzonsporlu Doğan Erdoğan şunları söyledi: "Biz Trabzonpor'un ne kadar iyi takım olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle şampiyon olacaklar. Eski takım arkadaşlarımla karşılaşmak güzeldi. Stresli ve tat veren bir karşılaşma oldu. O yüzden ben mutluyum performansımızdan"

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 06:50
Doğan: Bu maç bize tat verdi
Kariyerini Gaziantepspor'da sürdüren eski Trabzonsporlu Doğan Erdoğan şunları söyledi: "Biz Trabzonpor'un ne kadar iyi takım olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle şampiyon olacaklar. Eski takım arkadaşlarımla karşılaşmak güzeldi. Stresli ve tat veren bir karşılaşma oldu. O yüzden ben mutluyum performansımızdan"
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