Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçı öncesi transfer açıklaması!

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, takımının Cumartesi günü idmanı öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Erol Bulut, milli araya girilirken oynanan maçta Galatasaray karşısında aldıkları 3 puanın mutluluk verici olduğunu ancak daha önceki karşılaşmalarda da iyi performans gösterdiklerini ifade etti. Son haftalarda takımının kaçırdığı net pozisyonlardan dolayı puan kayıpları yaşadıklarını da belirten Bulut, "Kasımpaşa maçında iyi bir oyun ortaya koyup puan almamız gerekiyor. Eksik olmamıza rağmen, milli takıma giden arkadaşlarımıza rağmen bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yine hasta ve sakat futbolcularımız var. Biz hiçbir zaman bahane aramadık. 11 kişiyle sahaya çıkıyorsak o futbolcularımızla en iyisini yapıp puan almaya çalışacağız. Maça daha birkaç günümüz var. Bugün diğer arkadaşlarımız gelecek milli takımdan. Yarın da onlar takıma katılacak. Çalışmalarımız devam edecek, ondan sonra İstanbul'a yolcu olacağız." dedi.

"EVİMİZDE DAHA RAHAT OYNUYORUZ"

Bulut, deplasman ve iç saha performanslarıyla ilgiliyse ''Deplasmanda da çok iyi maçlar çıkarttık. Kazanmamız gereken maçları oynadık. Ama dediğim gibi; yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmeniz lazım. Bireysel daha az hata yapmamız lazım. Basit hatalar yaptık. Deplasmanda puan alamamamızı buna bağlıyorum. Evimizde evet, biraz daha rahat oynuyoruz. Daha iyi odaklanıyoruz ve konsantre oluyoruz. Deplasmanda heyecan oluyor. Futbolcuların deplasman fobisi olabiliyor ama onu da atmamız lazım. Çünkü oynanan iyi futbol var. Kötü oynanıp maçı kaybettiğinizde dersiniz ki; 'kötü oynadık, rakip bizden iyi oynadı.' Ama deplasmanda iyi oynayan Gaziantep FK oluyor, kaybeden de aynı. İşte bizi üzen taraf bu. Bunu değiştireceğiz.'' şeklinde konuştu.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Gaziantep ekibinin teknik direktörü, takımın küme düşme korkusu yaşamadığı belirtti ve gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bizde hiçbir zaman korku olmadı. Bizde şunun üzüntüsü var; üst taraflara daha yakın olup şu an o seviyelerden biraz uzaklaştık. Bu üzüntümüz var. Bundan beş maç önce baktığımızda 2 puan dördüncülükten uzaktaydık. Şimdi maalesef 9 puana çıktı. Bu aranın açılması bizi üzüyor. Önümüzde 8 maç var. Bu maçların sonucunda bazı şeyleri belirleyeceğiz. Gelenler, ayrılanlar gibi. Ama şu anda net bir şey söyleyemeyiz. Tabi çalışmalarımız var bu alanda. Ancak halen bir netlik kazanmadı."