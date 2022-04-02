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Bahanemiz yok

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, birçok eksikle çıkacakları Kasımpaşa deplasmanında puan sözü verdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Bahanemiz yok
Milli araya Galatasaray galibiyetiyle giren Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa karşısında bu sezon ligdeki 2. deplasman galibiyetini almaya çalışacak. "Deplasmanda heyecan oluyor" diyen teknik direktör Erol Bulut, "Deplasmanda iyi oynuyoruz ancak istediğimiz sonucu alamıyoruz. Milli takıma giden arkadaşlarımız var yine hasta ve sakat futbolcularımız var. Biz hiçbir zaman bahane aramadık. 11 kişiyle çıkıyorsak o futbolcularımıza en iyisini yapıp puan almaya çalışacağız. Diğer arkadaşlarımız da gelecek milli takımdan" diye umut dağıttı.
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