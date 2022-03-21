Maximum güç

Süper Lig'de Galatasaray, konuk olduğu Gaziantep'ten puansız döndü. Kırmızı-siyahlılar, Barcelona-Beşiktaş-Barcelona maçlarından bir hayli yorgun dönen Cimbom karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Güneydoğu temsilcisinde maça damga vuran isim Alexandru Maxim oldu. Aslan, 34'te Bafetimbi Gomis ile öne geçse de 45+4'te Papy Djilobodji eşitliği sağladı. Devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu golün asisti Maxim'den geldi.



FUTBOL RESİTALİ SUNDU

İkinci yarıda Galatasaray'ın yorgunluğu daha çok ortaya çıkarken, Domenec Torrent oyuna müdahale etmedi. Gaziantepspor da sarı-kırmızılıların oyundan düştüğü anları iyi değerledirdi. Sahnede yine Maxim vardı. 31 yaşındaki futbolcu 71'de kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına geçerek skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde de Maxim resitali vardı. 81'de Semih Kaya'dan topu çalıp Figueiredo'ya harika bir asist daha yaptı. G.Antep maçı 3-1 aldı.



GÜNAY'DAN GEÇİT YOK

Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılara karşı başarılı bir maç çıkardı. Yediği golde savunma kendisini yanılttı. İkinci yarıda Bafetimbi Gomis ve Emre Kılınç'ın yüzde 100'lük pozisyonlarına engel olarak galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşma sonunda da alkışı aldı.



BERKAN'DAN HATA ZİNCİRİ

Bu sezonun eleştirilen isimlerinden olan Berkan Kutlu, Galatasaray adına maçın en kötü ismiydi. Genç orta saha oyuncusu skoru belirleyen hataları yaptı. Aslan 1-0 öndeyken bomboş pozisyonda Gomis'e vermedi. G.Antep'in ilk golünde Djilobodji'yi kaçırdı. İkincisinde penaltı yaptırdı.