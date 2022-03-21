Erol Bulut: Savaşmaya devam

Galatasaray'ı rahat bir skorla geçen Gaziantepspor'da teknik direktör Erol Bulut mutluydu. Genç çalıştırıcı "Sezon başında koyduğumuz hedefi yakalama şansımız var. Alt sıralardan uzaklaşmak önemli. Bundan sonra istediğimiz yere gelmenin savaşını vereceğiz. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Rakibin ilk yarım pozisyonunda gol yedik. Futbolcularım oyunu bırakmadılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



BULUT TAM BİR ASLAN AVCISI

Gaziantepspor'un hocası Erol Bulut, bir Galatasaray maçından daha galibiyetle çıktı. Kariyerinde Galatasaray'ı 5. defa konuk etti. 4'ünü en az 2 gol atarak kazandı. Genç çalıştırıcı, evinde Aslan'a karşı tek yenilgisini Fenerbahçe'nin başındayken almıştı.