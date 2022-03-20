Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası Erol Bulut: Galibiyeti hak ettik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası konuşan Erol Bulut "Oyuna istediğimiz gibi başladık. Yarım pozisyonda gol yedik. Takım oyunu bırakmadı. Sonuna kadar savaştık. İçeride 'Doğru yoldayız, böyle devam. Baskılı oynayacağız' dedim. Pozisyonları iyi değerlendik. Bu galibiyeti hak ettik." dedi.

Takımın hedefiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut, "Sezon başında koyduğumuz hedefi yakalamak için şansımız var. Alt tarafla arayı açmak önemli. Alt tarafla sıkıntımız olmaz. İstediğimiz yere gelmek için savaş vereceğiz." açıklamasını yaptı.

"İLK YAKALADIKLARI POZİSYON GOL OLDU"

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir takım karşısında zor bir maç yaptıklarını söyledi.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Bulut, "Rakibimizin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Geriye düşmemize rağmen tempomuz hiç düşmedi." dedi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİK"

Galatasaray karşısından tempolu oynanması gerektiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Tempomuzun ilk yarının sonuna kadar sürdürdük ve golü 45. dakika bulduk. İkinci yarıda da oyunumuzu aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu ve futbolcularım en iyi düzeyde mücadele etti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçtiğimiz maçlarda bu sıkıntılar vardı, çok net pozisyonları kaçırıyorduk. Şükürler olsun bugün birçok pozisyonu değerlendirmeye çalıştık ve 3'ünü değerlendirdik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum."



