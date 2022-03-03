Kupayla affettirecek

Gaziantep FK,. son 4 maçtır taraftarlarını üzüyor. Kırmızı- siyahlılar, Başakşehir, Adana Demirspor ve Altay'a yenildi, Y.Malatya'yla berabere kalırken, bugün kupada Alanya maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Akdeniz ekibini eleyerek yarı finale kalmak isteyen Gaziantep ekibinde Brezilyalı golcü Figueiredo, teknik direktör Erol Bulut'un gol yollarındaki en önemli kozu olacak. Muhammet Demir'in sakatlığının sürmesi, Borven'in de formsuz oluşu nedeniyle ligde 6 gol, 5 asist, kupada 2 gol katkısı sağlayan 26 yaşındaki sambacı, takımın gol umudu olacak.