Sessiz erteleme!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ilk yarı bitiminde ertelenen ve ikinci yarısı oynanamayan Gaziantep Futbol Kulübü -Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kalan bölümü 36 gün aradan sonra oynandı. 45 dakika süren mücadelede gol sesi çıkmadı, 0-0'lık sonucun ardından Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor sahadan 1'er puanla ayrıldı.

ERTAÇ GEÇİT VERMEDİ

54'te ev sahibi Gaziantep gole yaklaştı. Figueriedo'nun şutunda kaleciden dönen şutu müsait durumdaki Muhammet Demir auta attı. 62'de Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Karim Hafes'in vuruşu az farkla auta çıktı. 72'de Muhammet 'in şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı. 76'da Ertaç, Muhammet'e bir kez daha izin vermedi. Mücadele golsüz sona erdi. 11. sıraya yerleşen Gaziantep puanını 35'e yükseltti. Sonuncu Malatya 16 puana çıktı.