Burası Antep

FURKAN BİTİRDİ
63'te Yatabare, Vetrih'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. 69'da Gaziantep FK penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturdu: 4-1. 76'da ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın nefis vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1. Bu sezon evinde fırtına gibi esen Gaziantep FK, sahasındaki 11. maçında 9. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılar, puanını 35'e çıkarttı. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.
ÇALIMBAY SİTEM ETTİ!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık. O yüzden söyleyecek pek bir şey yok. Bu tür maçlardan ders çıkarmak gerekiyor" dedi. Çalımbay, acil olarak kaliteli bir forvet almaları gerektiğini vurguladı.
'HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk saniyeden 95. dakikaya kadar iyi konsantre olduk. Çalıştıklarımızı sahada iyi sergilediler. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" diye konuştu. Bulut, transferle ilgili ise "Gereksiz yere harcama yapamayız. Belki 1 isim gelebilir" dedi.
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