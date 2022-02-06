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Burası Antep

Djilobodji (2), Muhammet ve Furkan’ın golleriyle farklı kazanan Erol Bulut’un öğrencileri, 35 puana ulaştı. Tek sayısı Goutas’tan gelen Yiğido ise 31’de kaldı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Burası Antep
Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor'u farklı mağlup etti. 6'da Maxim'in ortasında direkten dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 12'de Kitsiou'nun yaptığı ortada Muhammet Demir, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 28'de Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Goutas, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 41'de ceza sahası dışından Muhammet Demir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Djilobodji, ağlarla buluşturdu: 3-1.

FURKAN BİTİRDİ

63'te Yatabare, Vetrih'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. 69'da Gaziantep FK penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturdu: 4-1. 76'da ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın nefis vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1. Bu sezon evinde fırtına gibi esen Gaziantep FK, sahasındaki 11. maçında 9. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılar, puanını 35'e çıkarttı. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

ÇALIMBAY SİTEM ETTİ!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Gol yemek için ne gerekiyorsa yaptık. O yüzden söyleyecek pek bir şey yok. Bu tür maçlardan ders çıkarmak gerekiyor" dedi. Çalımbay, acil olarak kaliteli bir forvet almaları gerektiğini vurguladı.

'HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk saniyeden 95. dakikaya kadar iyi konsantre olduk. Çalıştıklarımızı sahada iyi sergilediler. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" diye konuştu. Bulut, transferle ilgili ise "Gereksiz yere harcama yapamayız. Belki 1 isim gelebilir" dedi.

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