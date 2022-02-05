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İbrahim'den Sivas'a gözdağı

Sivasspor'u ağırlayacak G.Antep FK'nin 28 yaşındaki başarılı sol beki Halil İbrahim Pehlivan, iddialı konuştu. Pehlivan, "Sivasspor çok iyi bir takım ama biz de özellikle iç sahada çok iyi bir takımız. Zor olsa da kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı..

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
İbrahim'den Sivas'a gözdağı
Sivasspor'u ağırlayacak G.Antep FK'nin 28 yaşındaki başarılı sol beki Halil İbrahim Pehlivan, iddialı konuştu. Pehlivan, "Sivasspor çok iyi bir takım ama biz de özellikle iç sahada çok iyi bir takımız. Zor olsa da kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı..
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