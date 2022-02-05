Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadyumu'ndaki mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 11:10
Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Sivasspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Figueiredo, Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Goutas, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Rıdvan Yılmaz kararı! Lyon'un transfer teklifine net cevap!
Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor