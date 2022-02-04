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Hedefimizden uzak değiliz

Gaziantep FK'nin 24 yaşındaki genç stoperi Ertuğrul Ersoy, sezon başı hedeflerinden uzaklaşmadıklarını söyledi. Ersoy, "Sezon başında hedefimiz ilk 5, Avrupa'ya gitmek ya da Türkiye Kupası'nda finalde olmaktı. Hedeflerimizden çok uzak değiliz. Yukarısıyla aramızda 3-4 puan fark var" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Hedefimizden uzak değiliz
Gaziantep FK'nin 24 yaşındaki genç stoperi Ertuğrul Ersoy, sezon başı hedeflerinden uzaklaşmadıklarını söyledi. Ersoy, "Sezon başında hedefimiz ilk 5, Avrupa'ya gitmek ya da Türkiye Kupası'nda finalde olmaktı. Hedeflerimizden çok uzak değiliz. Yukarısıyla aramızda 3-4 puan fark var" dedi.
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