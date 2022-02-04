Hedefimizden uzak değiliz

Gaziantep FK'nin 24 yaşındaki genç stoperi Ertuğrul Ersoy, sezon başı hedeflerinden uzaklaşmadıklarını söyledi. Ersoy, "Sezon başında hedefimiz ilk 5, Avrupa'ya gitmek ya da Türkiye Kupası'nda finalde olmaktı. Hedeflerimizden çok uzak değiliz. Yukarısıyla aramızda 3-4 puan fark var" dedi.
GaziantepFK'nin 24 yaşındaki genç stoperi Ertuğrul Ersoy, sezon başı hedeflerinden uzaklaşmadıklarını söyledi. Ersoy, "Sezon başında hedefimiz ilk 5, Avrupa'ya gitmek ya da Türkiye Kupası'nda finalde olmaktı. Hedeflerimizden çok uzak değiliz. Yukarısıyla aramızda 3-4 puan fark var" dedi.