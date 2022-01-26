Gaziantep'e genç yıldız

Gençfutbolculara yatırımlarını sürdüren Gaziantep FK, bir yıldız adayını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Makedonya'nın Shkendija ekibinden 17 yaşındaki Elezi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı. UEFA'nın gelecek vadeden 50 genç oyuncu arasında 46'ncı sırada bulunan genç yetenek Elezi için kulübüyle görüşmelere başlayan kırmızı-siyahlıların, bu oyuncuyu kadroya katmakta ısrarcı olduğu öğrenildi. UEFA Gençlik Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve milli formayı da terleten genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. Genç futbolcu, sağ kanat mevki başta olmak üzere sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayabiliyor. Bu sezon 19 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sağladı. Elezi, geçen sezon da 20 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.