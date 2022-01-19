Haberler Gaziantep FK Antep'te kar engeli

Antep'te kar engeli

Yoğun kar sebebiyle ertelenen G.Antep-Malatya maçı, bugün 17.00’de ikinci yarıdan devam edecek.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Antep'te kar engeli
Süper Lig'de Gaziantep FK'nin, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadele hava koşullarına takıldı. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 17.00'ye ertelendi. Oyuncuların karla kaplı zeminde zorlandığı maçta, hakem Ümit Öztürk ikinci yarıda kontrol için sahaya çıktı. Öztürk, topun zeminde sekip sekmediğini denedi. Ardından futbolcularla soyunma odasına doğru hareket etti ve mücadelenin ertelendiğini belirtti. Ayrıca 45'te Yeni Malatyaspor'da Mounir penaltıdan yararlanamadı. Mücadelenin oynanmasını isteyen Sumudica, ertelemeden sonra yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Transfer görüşmeleri başlıyor...
İstanbul trafiğinde uçak! Yurt dışına satılan Airbus A-300 12 parçaya bölünerek Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'na taşındı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor