Antep'te kar engeli

Süper Lig'de Gaziantep FK'nin, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadele hava koşullarına takıldı. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 17.00'ye ertelendi. Oyuncuların karla kaplı zeminde zorlandığı maçta, hakem Ümit Öztürk ikinci yarıda kontrol için sahaya çıktı. Öztürk, topun zeminde sekip sekmediğini denedi. Ardından futbolcularla soyunma odasına doğru hareket etti ve mücadelenin ertelendiğini belirtti. Ayrıca 45'te Yeni Malatyaspor'da Mounir penaltıdan yararlanamadı. Mücadelenin oynanmasını isteyen Sumudica, ertelemeden sonra yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü