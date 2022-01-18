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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını Kalyon Stadyumu'nda paylaşıyor. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 16:56
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep kazanıp üst sıralardan kopmamak, Yeni Malatyaspor ise düşme hattından kurtulmak istiyor.


GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

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