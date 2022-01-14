Jefferson’la yollar ayrıldı

Gaziantep FKJefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, bu sezon 7 maçta oynadı.
Gaziantep FKJefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, bu sezon 7 maçta oynadı.