Haberler Gaziantep FK Jefferson’la yollar ayrıldı

Jefferson’la yollar ayrıldı

Gaziantep FK Jefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, bu sezon 7 maçta oynadı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Jefferson’la yollar ayrıldı
Gaziantep FK Jefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, bu sezon 7 maçta oynadı.
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