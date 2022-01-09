Antep'ten çıkış yok!

Süper Lig'de bu sezon evinde harikalar yaratan Gaziantep FK, kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük'ü konuk eden kırmızı-siyahlılar, 6. dakikada Furkan Soyalp, kaleci Viviano'nun sağına doğru topu aşırtarak filelere gönderdi: 1-0. 18'de Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0. 50'de alibur'un meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Emre Mor'a gönderdi. Bu futbolcu topu filelerle buluşturdu: 2-1. 73'te Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı Figueiredo'yla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol köşesine yakın noktada çektiği şut ağlara gitti: 3-1. Gaziantep evinde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan topladı.