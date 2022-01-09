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Antep'ten çıkış yok!

Ligin güçlü ekibi Karagümrük’ü ağırlayan kırmızı-siyahlılar, 6’da Furkan, 18’de Muhammet ve 73’te Figueiredo ile güldü.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Antep'ten çıkış yok!
Süper Lig'de bu sezon evinde harikalar yaratan Gaziantep FK, kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük'ü konuk eden kırmızı-siyahlılar, 6. dakikada Furkan Soyalp, kaleci Viviano'nun sağına doğru topu aşırtarak filelere gönderdi: 1-0. 18'de Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0. 50'de alibur'un meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Emre Mor'a gönderdi. Bu futbolcu topu filelerle buluşturdu: 2-1. 73'te Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı Figueiredo'yla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol köşesine yakın noktada çektiği şut ağlara gitti: 3-1. Gaziantep evinde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan topladı.
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