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Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor haberi... Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:33
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Furkan Soyalp, 18'de Muhammet Demir ve 73'te Figueiredo kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 51. dakikada Emre Mor'dan geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 31 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 27 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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