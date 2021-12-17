Antep siftah yapacak

Fenerbahçe galibiyetiyle sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlikle yenilmezliğini sürdüren Gaziantep FK, sadece 1 beraberliği olduğu deplasmana gözünü çevirdi. "Kayserispor'u yenerek deplasman şanssızlığımızı bitirmek istiyoruz" teknik direktör Erol Bulut, "Kayseri maçında inşallah stat dolu olur, çünkü futbol taraftarla güzeldir. Kayseri taraftarı da stadı doldurur ve herkese güzel bir maç izletiriz. Maçın sonunda da 3 puan alıp Gaziantep'e dönmek istiyoruz. Onlar da galip gelmek isteyecektir ama biz 3 puan alarak orta sıralara ve üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Bulut, maçta 4-2-3-1, 5-2-1-2, 5-3-2, 5-4-1 gibi dört ayrı sistemle oynadıklarını da sözlerine ekledi.