Haberler Gaziantep FK Antep siftah yapacak

Antep siftah yapacak

Fenerbahçe’yi yenerek evinde namağlup kalan G.Antep FK’de Erol Bulut, deplasmandaki ilk 3 puanlarını da Kayseri’de almak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Antep siftah yapacak
Fenerbahçe galibiyetiyle sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlikle yenilmezliğini sürdüren Gaziantep FK, sadece 1 beraberliği olduğu deplasmana gözünü çevirdi. "Kayserispor'u yenerek deplasman şanssızlığımızı bitirmek istiyoruz" teknik direktör Erol Bulut, "Kayseri maçında inşallah stat dolu olur, çünkü futbol taraftarla güzeldir. Kayseri taraftarı da stadı doldurur ve herkese güzel bir maç izletiriz. Maçın sonunda da 3 puan alıp Gaziantep'e dönmek istiyoruz. Onlar da galip gelmek isteyecektir ama biz 3 puan alarak orta sıralara ve üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Kayseri deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Bulut, maçta 4-2-3-1, 5-2-1-2, 5-3-2, 5-4-1 gibi dört ayrı sistemle oynadıklarını da sözlerine ekledi.
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