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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut konuştu! "Önemli olan..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadele, Gaziantep FK'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Erol Bulut yaptığı konuşmada, "Önemli olan Fenerbahçe’ye karşılık vermekti. Kaçırdığımız net gol pozisyonları da var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım." dedi. İşte o sözler...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:07
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut konuştu! "Önemli olan..."

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu.

İşte o sözler...
"Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra nedense takımımız biraz defansa yaslandı, bu istemediğim bir durumdu. Bu şekilde oynamak istemedik. Bu bazen doğal olarak oluyor. Daha önde basmak istedik. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Önemli olan Fenerbahçe'ye karşılık vermekti. Kaçırdığımız net gol pozisyonları da var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım."

"Geçen hafta Göztepe maçında 3 şutumuz direkten döndü. Çizgiden çıkan topumuz var. Elbet deplasmanda da kazanacağız. İnşallah haftaya deplasmandaki serimizi sonlandırırız."

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