Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK sakat oyuncuları Merkel ve Mustafa Burak Bozan'la ilgili açıklama yaptı

Gaziantep FK sakat oyuncuları Merkel ve Mustafa Burak Bozan'la ilgili açıklama yaptı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Gaziantep FK sakatlığı bulunan Mustafa Burak Bozan ile Alexander Merkel'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 14:10
Gaziantep FK sakat oyuncuları Merkel ve Mustafa Burak Bozan'la ilgili açıklama yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan 2 futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ın hafta içi yapılan antrenmanda yüzüne darbe aldığı ve burnunda kırık meydana geldiği, kalecinin yapılan tetkikler sonucu koruyucu yüz maskesiyle çalışmalara devam edebileceği dile getirildi.

Alexander Merkel'in ise dünkü antrenmanda girmiş olduğu bir pozisyonda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktığı, sağlık ekiplerince yapılan detaylı tetkiklerin ardından futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık tespit edildiği ve Merkel'in tedavisine başlandığı kaydedildi.

DİĞER
Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün!
Çiftçiye 2022'de dev destek! Detayları Bakan Pakdemirli duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor