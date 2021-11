Erol Bulut: Hedefimiz 3 puan!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında kendi evlerinde karşılaşacakları İttifak Holding Konyaspor maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.



Lig'in 14'üncü haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Konyaspor 'un güçlü bir ekip olduğunu ve bu durumda olmalarının tesadüf olmadığını belirten Bulut, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve kolay bir maç olmadığını dile getirdi.



Konyaspor karşılaşmasının Gaziantep FK açısından oldukça önemli bir maç olduğunu ve 3 puan parolası ile sahada olacaklarını aktaran Bulut, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasına baktığında galibiyetle ayrılabileceklerini anlattı.



"MAÇLAR ADALETLE YÖNETİLSİN"



Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK Teknik Direktör Erol Bulut, açıklamasının devamında hakem Suat Arslanboğa'yı eleştirdi. Müsabakanın 4'üncü dakikasında Dicko'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldığını ve kırmızı kart beklediklerini ifade ederek, hakem hatalarından dolayı verilmeyen kırmızı kart ve penaltının skora büyük etki ettiğini vurguladı.



Bulut, maçların adaletle yönetildiği taktirde Türk futbolunun ileriye taşınacağını belirterek, ''Biz her şeye rağmen iyi bir futbol oynadık. 3 puan için sahaya çıkmıştık. Hakem hatalarından dolayı verilmeyen kırmızı kart ve penaltı skora büyük etki yaptı. Bizim tek istediğimiz adaletli bir maç yönetilmesiydi. Tüm takımların istediği kim güçlü ise, kim iyi oyun oynuyorsa maçı o kazansın. Hakemin belirlediği bir maç olmasın. Hakemler bizi zorluyorlar hiçbir hakemle iletişim kuramıyoruz. En büyük sorun bu. Türk futbolunu ilerletmek için çabalıyoruz. Ama bu şekilde bunu başarmamız mümkün değil. VAR sistemi geldiğinde herkes sevindi ancak durum daha kötüye gidiyor. Ben öyle görüyorum. Adaletle yönetilsin istiyoruz. İlla her zaman ilk 4 takım sıralamayı belirlemek zorunda değil. Avrupa'ya baktığımızda hiç beklemeyeceğiniz bir takım şampiyon olabiliyor. Neden burada başka bir takım olmuyor. Zaten büyük takımlarda kalite belli. İyiyse oynadığı oyunla zaten kazanıyor. Bırakın Anadolu takımları oynadıkları futbol ile öne çıkmaya çalışıyorlar. Buna da hakem engel olmasın. Bu şekilde Türk futbolunu ilerletemeyiz'' diye konuştu.

Öte yandan Muhammet Demir'in önemli bir sakatlığının olmadığını, durumunun ise son antrenmanda netlik kazanacağını dile getiren Bulut, bunun dışında bir iki oyuncuda da sakatlıklar olduğunu da sözlerine ekledi.