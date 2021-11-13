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Lidere gözdağı

Trabzonspor’a iyi hazırlandıklarını belirten Erol Bulut, “İnşallah Trabzon’a gittiğimizde ne alabiliyorsak onu almaya çalışacağız. Üç puan veya bir puan” diye iddialı konuştu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Lidere gözdağı

Milli araya Kasımpaşa galibiyetiyle giren Gaziantep FK, lider Trabzonspor karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Fırtına'ya iyi hazırlandıklarını vurgulayan teknik direktör Erol Bulut, "Orada bizi iyi ve zor bir maç bekliyor. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Olmasa da en az bir puan almaya çalışıyoruz. İnşallah Trabzon'a gittiğimizde ne alabiliyorsak onu alacağız. Üç puan veya bir puan" dedi.

5 PUAN KAYBIMIZ VAR

Puan olarak orta seviyede olduklarını ifade eden Bulut, "Evet puan 15, iyi diyebiliriz ama en az 5 puan fazlası olması gerekirdi. Bizim adımıza güzel bir görüntü olabilirdi. İlk yarı alabildiğimiz kadar puan alıp ikinci yarıya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarılar daha çetin ve zor geçiyor. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Yapılacak birkaç transfer ile inşallah daha iyi bir konuma geleceğiz" diye konuştu.

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