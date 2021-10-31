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Galatasaray - Gaziantep FK maçında korkutan anlar! Taylan Antalyalı'nın şutu sonrası Doğan Erdoğan yerde hareketsiz kaldı

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakanın 80. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruş, yakın mesafedeki Doğan Erdoğan'ın yüzüne çarptı. 25 yaşındaki futbolcu kısa bir süre yerde hareketsiz kaldı. İşte o anlar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 21:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 21:15
Galatasaray - Gaziantep FK maçında korkutan anlar! Taylan Antalyalı'nın şutu sonrası Doğan Erdoğan yerde hareketsiz kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçı 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında ise korkutan bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın attığı sert şut, yakın mesafeden kayarak müdahale yapmak isteyen Doğan Erdoğan'ın yüzüne geldi. 25 yaşındaki oyuncu bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin hemen oyun alanına girmesi ve kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan Erdoğan maça kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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