Galatasaray - Gaziantep FK maçında korkutan anlar! Taylan Antalyalı'nın şutu sonrası Doğan Erdoğan yerde hareketsiz kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçı 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında ise korkutan bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın attığı sert şut, yakın mesafeden kayarak müdahale yapmak isteyen Doğan Erdoğan'ın yüzüne geldi. 25 yaşındaki oyuncu bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin hemen oyun alanına girmesi ve kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan Erdoğan maça kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...





Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır