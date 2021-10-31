Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut'tan hakem tepkisi! "Oyuncumu baskı altına aldı"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemlere tepki gösteren Bulut şu ifadeleri kullandı:

İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi üzdü. Beşiktaş maçında da benzer bir pozisyon vardı. Hakemler bu maçta pozisyonu farklı yorumladılar. Genelde bu işin standardı yok. Hakem maçın başından itibaren tüm tercihlerini Galatasaray'dan yana kullandı.

Büyük takıma karşı pozisyonları golle sonuçlandırmadığında daha çok enerji sarf etmen gerekiyor. 2-0 kaybettik, üzgünüz ama takım iyi bir performans sergiledi.

"SARI KARTIN VAR, KIRMIZI YİYEBİLİRSİN"

Bulut, ikinci yarının başında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı tartışmaya da açıklık getirdi.

Bulut, o anlarla ilgili, "Yaşar Kemal Uğurlu'ya ne dediğimi sorun. Oyuncuma 'Sarı kartın var, kırmızı yiyebilirsin' dedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Biz söyleriz, hakemin söylemesi doğru değil. Futbolcuma maç başlarken 'Sarı kartın var, kırmızı kart yiyebilirsin' cümlesi, benim de futbolcumun da hoşuna gitmedi. Futbolcumuza bunu biz soyunma odasında söylüyoruz, hakemin bunu bir daha söylemesi gerekmiyor bence. " ifadelerini kullandı.